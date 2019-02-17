Canlı yayında soyundu!

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un kardeşi gazeteci Rachel Johnson, canlı yayında soyunarak ekran başındakileri şoka etti.

Rachel Johnson, diğer konukların da gözleri önünde gömleğini üzerinden çıkardı.

Eski Dışişleri Bakanı’nın kardeşi 53 yaşındaki gazeteci Rachel Johnson, Brexit karşıtı olan Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Victoria Bateman’ın dikkat çekmek için ilginç bir yol bulup röportaj vermeye çıplak gittiğini hatırlatarak, kendi sesini duyurabilmek için aynı yönteme başvuracağını söyleyerek üzerindeki ipek bluzu çıkardı.

Program sunucusunun gülerek karşıladığı bu hareket, stüdyoda bulunan bazı misafirlerin yüzlerinin kızarmasına neden oldu.

Jhonson “Brexit’le ilgili sesini duyurmak şimdi çok zor. Doygunlık noktasına ulaştığımız gibi bir his var” dedi.

Victoria Bateman, ülkesinin AB’den ayrılmasını protesto etmek için iki kez televizyon yayınına çıplak katılmıştı.