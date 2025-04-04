Canlı Yayında VAR Hakemine Bahis Skandalı

FUTBOL CAMİASINDA ŞOK ETKİ YARATAN OLAY

Bulgaristan Ligi’nde gerçekleşen bir futbol karşılaşması sırasında yaşanan bir olay, futbol camiasında büyük yankılar uyandırdı. Karşılaşmanın VAR hakemlerinden birinin, canlı yayın sırasında cep telefonundan bahis sitesinde gezinirken görüntülendiği an, maç yayını sırasında ekranlara yansıdı.

VİRAL OLAN GÖRÜNTÜLER

Görüntüler, sosyal medya platformlarında hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. İzleyicilerin sosyal medyada paylaştığı bu görüntüler, kısa zamanda viral oldu. Hakemin, görevde olduğu sırada bir bahis platformunda gezindiğinin görülmesi, kamuoyunun büyük tepkisini topladı.

FEDERASYONDAN HAREKET

Söz konusu görüntülerin yayılması sonrası Bulgaristan Futbol Federasyonu, hemen harekete geçti. Federasyondan yapılan açıklamada, “VAR hakemlerinin tamamı hakkında soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı. Olayın detaylarının bir an önce aydınlatılması bekleniyor.

BAHİS SKANDALININ ETKİLERİ

Futbol dünyasında zaman zaman baş gösteren bahis skandalları, bu sefer doğrudan bir VAR hakemini hedef almış durumda. Olayın yankılarının yalnızca Bulgaristan ile sınırlı kalmayacağı, UEFA ve FIFA gibi organizasyonların da durumu incelemek için devreye girebileceği konuşuluyor.