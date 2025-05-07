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Canlı Yayında Yıldırım Düşmesi Yaşandı

YILDIRIM DÜŞMESİ CANLI YAYINA YANSIDI

Amasya’da bir genç cep telefonuyla canlı yayında oyun oynarken, bulunduğu binanın üzerine yıldırım düştü. Gelişen olay anı, patlama sesi ve görüntüleriyle kameraya yansıdı. Olay sırasında Beyazıtpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası, 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım isabet etti.

GENÇİ KORKUTAN ANLAR

O anlarda, binanın altındaki iş yerinin sahibi 27 yaşındaki Nurettin Gülünaz da cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayıp çay içiyordu. Yıldırım düşmesinin hemen ardından “Gök gürledi. Ne yapacağımı şaşırdım. Yıldırım 10 metre kadar yakınıma düştü” şeklinde konuştu.

MAHALLE HALKINDAN GÜÇLÜ TEPKİ

Yıldırım düşmesinin mahallede yarattığı etkileri anlatan mahalle muhtarı Ali Kanar ise, “Büyük bir patlamayla kendimizi dışarı attık. Ortalık bir anda aydınlandı. Yıldırımın karşı binanın çatısına düştüğünü öğrendik. İtfaiye ekipleri de mahalleye geldi. Herhangi bir zarar yok” dedi. Yıldırım düşmesinin ardından çevredeki iş yerlerinin kameraları, bu ilginç olayı kaydetti.

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