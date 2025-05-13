Cannes Festivali Kıyafet Kuralları Değişti

KIRMIZI HALI KURALLARI DEĞİŞİYOR

Sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak bilinen Cannes Film Festivali, bu yıl sadece film gösterimleri ile değil, ayrıca değişen kırmızı halı kurallarıyla da dikkat çekiyor. 14-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 2025 Cannes Film Festivali’nde, festival yönetimi tarafından yeni kıyafet kuralları açıklandı. Buna göre; transparan elbiseler, hacimli tasarımlar ve uzun kuyruklar artık kırmızı halıya kabul edilmiyor. Festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan Grand Théâtre Lumière’deki gala gösterimlerine yönelik yapılan resmi açıklamada, “Mahremiyet nedeniyle kırmızı halıda ve festivalin diğer alanlarında çıplaklık yasaktır” denildi. Bu karar, özellikle son yıllarda öne çıkan ince kumaşlarla hazırlanan iç gösteren elbiselerin yasaklandığı anlamına geliyor.

HAKİKATEN PRATİK KURALLAR

Yeni kurallar sadece görünüşü değil, pratikliği de ön planda tutuyor. Açıklamada, “Misafirlerin hareketini engelleyen, uzun kuyruklara sahip hacimli elbiseler tiyatroda oturma düzenini zorlaştırdığı için yasaktır” ifadesine yer verildi. Bu tür kıyafetlerle gelen konukların kırmızı halıya çıkmalarına izin verilmeyecek. Cannes Film Festivali, geçmişte de kıyafet kuralları ile gündeme gelmişti. 2023 yılında uygulanan topuklu ayakkabı zorunluluğu büyük tepkilere neden olmuş, bazı kadın oyuncular galalara alınmamıştı. Bu bağlamda, erkekler düz ayakkabılarla kırmızı halıda yürüyebilmişti. Ünlü oyuncu Julia Roberts, 2016 yılında kırmızı halıya topuklu ayakkabısını çıkararak çıkarak dikkat çekmişti.