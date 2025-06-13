Cansel Elçin 51 Yaşında, İzmirli

Cansel Elçin’in Kişisel Bilgileri

Cansel Elçin hakkında “kimdir” diye merak edenler için bazı detaylar mevcut. 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir’in Tire ilçesinde dünyaya gelen Elçin, şu an 51 yaşındadır. Küçük yaşta ailesiyle Fransa’ya göç eden oyuncu, burada eğitim hayatına devam etti.

Eğitimini Paris’te sürdüren Cansel Elçin, Lycée Racine’de ekonomi ve sosyal bilimler okuduktan sonra tiyatroya yöneldi. Ecole Florent’te aldığı tiyatro eğitimi, oyunculuk kariyerinin temeli oldu. Bu aşama, “Cansel Elçin kimdir?” sorusunun cevaplanmasında önemli bir yere sahip.

Cansel Elçin, Türkiye’de ilk olarak “Kırık Kanatlar” dizisinde tanındı. Ancak asıl çıkışını “Hatırla Sevgili” adlı dizide canlandırdığı Ahmet karakteriyle gerçekleştirdi. Bu rolde gösterdiği performans, ona geniş bir hayran kitlesi kazandırdı.

Özel hayatıyla da dikkat çeken Elçin, 2020 yılında oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile evlendi. Çiftin Ocak 2025’te bir erkek çocuğu beklediği bilgisi de ilgiyle karşılanıyor. Cansel Elçin, tiyatro sahnelerinde olduğu gibi yönetmenlik gibi alanlarda da aktif olarak yer alıyor. Sanat dünyasında çok yönlülüğüyle tanınan Elçin, günümüzde hala projelerdeki yerini alıyor.