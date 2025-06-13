Cansel Elçin, Cesur Sahneleri Anlattı

CANSAL ELÇİN VE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT’TAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

‘Hadi Anlat’ programına katılan oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Elçin, son projelerinde dikkat çeken cesur sahneleri hakkında konuşurken, esprili ifadeleriyle stüdyoda neşeli anlar yaşattı. Cansel Elçin, programda cesur sahneleriyle ilgili olarak, “Çıplak sahne varsa, önce beni arıyorlar. Herkes reddedince bana kalıyor. Artık giyinik oynayamıyorum, kaşem de yüz kat arttı,” diyerek setlerdeki yeni dinamiklere dikkat çekti.

Zeynep Tuğçe Bayat ise bu konuyu ele alırken, “O Fransız olduğu için bu konularda daha rahat,” ifadelerini kullandı. Bayat, Cansel Elçin’in bazı sahnelerinden çekim sırasında değil, yayın sırasında haberdar olduğunu dile getirdi. Elçin de bu durumu esprili bir dille, “Eşim izledi, birden ‘Bu ne!’ dedi. Çıplak sahnem vardı, haberi yoktu,” şeklinde aktardı.

Ünlü çifte ait doğal tavırlar ve esprili diyaloglar, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın samimi anlatımları ve eğlenceli sohbetleri, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.