Cansız Beden Çıkarılmak İçin Ekipler Sevk Edildi

CESADIN ÇIKARILMASI İÇİN ÖZEL EKİPLER GÖREVLENDİRİLDİ

Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında deniz dibinde tespit edilen ve iş insanı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cesedin çıkarılması amacıyla özel ekipler bölgeye yönlendirildi. Sahil güvenliğe bağlı arama kurtarma teknesi ve güvenlik botu, cesedin bulunduğu alanda konuşlanarak çıkarma çalışmalarına başladı.

ÖZEL KAFES SİSTEMİ KULLANILACAK

Yetkililer, cesedin deniz dibinden kurtarılması için özel bir kafes sistemi kullanılacağını duyurdu. Diğer yandan adli süreç her yönüyle devam ediyor.

HALİT YUKAY’IN KAYBOLUŞU

Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan “Graywolf” isimli yatıyla yalnız başına denize açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Günler sonra Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntılarına ulaşıldı. Yapılan teknik incelemelerde yatın bir kuru yük gemisiyle çarpıştığı belirlendi ve soruşturma kapsamında gemi kaptanı tutuklandı.

