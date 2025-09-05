Cansu Ezer’in Duruşması 1 Ekim’de

DAVA SÜRECİNDE YENİ GELİŞMELER

Tuzla’da karşıdan karşıya geçmekte olan 17 yaşındaki Esmanur Aydın’a çarparak ölümüne neden olan sanığın davasında duruşma süreci devam ediyor. Cansu Ezer’in ilk kez hakim karşısına çıktığı bu duruşmada, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Duruşma 1 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.

KAZA VE SONRASI

Kaza, 22 Temmuz 2025 tarihinde Tuzla Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’nde gerçekleşti. Staj yapmakta olduğu iş yerine gitmek üzere evinden çıkan Esmanur Aydın, yolun karşısına geçtiği sırada 34 GIJ 434 plakalı cipin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, yoğun bakımda 14 gün boyunca süren tedaviye rağmen Esmanur Aydın hayatını kaybetti. Kazanın ardından 7 Ağustos’ta gözaltına alınan sürücü Cansu Ezer, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SANIKTAN AÇIKLAMALAR

Tutuklu sanık Cansu Ezer, savunmasında, “Kazanın olduğu yolda sağ şeritte ilerliyordum. Işıklarda durdum, önümde araçlar vardı. Yeşil ışık yandı. Önümdeki araç tereddütsüz ilerledi. Ben de yoluma devam ettim. Sol taraftan levhaların ya da ağaçların içinden çıkmış olduğunu düşünüyorum. Fark ettiğimde Esmanur Aydın aracımın önündeydi. Kurtarmak amacıyla sola kırdım; fakat kurtaramadım. Hızım ortalama 30 kilometre civarındaydı. Yaya geçidi çizgileri soluktu. Bu sebeple yaya geçidi çizgilerini fark edemedim. Yaya geçidi levhası da hemen yaya geçidinin yanındaydı. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

İLERLEYEN DAVA SÜRECİ

Mahkeme heyeti, Esmanur Aydın’ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporunun beklenmesine karar verdi. Ayrıca, kaza anına dair kamera kaydının kusur raporu düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 1 Ekim Çarşamba gününe erteledi. İddianamede yer alan bilgilere göre, Esmanur Aydın’ın yolun karşısına geçmeye çalışırken cip sürücüsü Cansu Ezer’in çarpması nedeniyle ağır yaralandığı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Kaza tespit tutanağında Cansu Ezer’in tam kusurlu olduğu, Esmanur Aydın’ın ise hiçbir kusurunun bulunmadığı vurgulandı. İddianamede, sanık Cansu Ezer’in ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.