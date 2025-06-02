Cansu Ökten ÜNLÜ & Co’da Atandı

YENİ ATAMA İLE ÜNLÜ & CO’DA DEĞİŞİM YAŞANIYOR

ÜNLÜ & Co, Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği pozisyonuna Cansu Ökten’in atanmasıyla önemli bir değişiklik yaşadı. Şirketten gelen açıklamayla, yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun üst yönetiminde yeni bir atama yapıldığı duyuruldu. ÜNLÜ Yatırım Holding’in Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olan Gülden Akdemir, görevinden ayrılmasının ardından Cansu Ökten, grup bünyesindeki Kıdemli Direktör pozisyonundan bu göreve getirildi.

CANSU ÖKTEN’İN DENEYİMİ VE ROLÜ

Cansu Ökten, denetim ve finans alanında yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip. ÜNLÜ & Co bünyesinde Ağustos 2013’ten bu yana farklı sorumluluklar üstlenerek şirketin finans departmanında önemli katkılar sağladı. Ökten, ÜNLÜ Yatırım Holding ile bağlantılı kuruluşların bütçe yönetimi ve finansal raporlamasıyla ilgili sorumluluk taşıyor. Ayrıca, ÜNLÜ & Co’nun hissedar değişimi, yurt dışı ofisleri kurulumu ve halka arz gibi stratejik süreçlerde de kritik bir rol üstlendi. Ökten, ÜNLÜ & Co’ya katılmadan önce PwC Türkiye’nin denetim bölümünde Müdür olarak görev yapıyordu ve lisans eğitimini Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı.

AKDEMİR’İN YERİNE GECEN ÖKTEN İLE YOL DEVAM EDİYOR

Cansu Ökten’e Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini devreden Gülden Akdemir ise grup şirketlerinden İstanbul Varlık Yönetim AŞ’de Yönetim Kurulu Üyeliğine devam edecek. Böylece, Akdemir şirketin diğer alanlarında katkı sağlamaya devam ederken, Ökten yeni görevinde şirketin finansal stratejilerine yön vermeye hazır bir şekilde görevine başladı.