Cansu Özbay Başarılı Voleybolcu, 2025 FIVB

CANSU ÖZBAY’IN HAYATI VE KARİYERİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta maçları heyecanını sürdürüyor. Bu mücadeleler içerisinde dikkat çeken isimlerden biri Cansu Özbay. Peki, Cansu Özbay kimdir? Hangi takımda oynuyor?

AİLESİ VE İLK YILLARI

Cansu Özbay, 17 Ekim 1996 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi ve voleybol kariyerine Arkas Spor Kulübü’nün altyapısında başladı. 2014 yılında Beşiktaş’a transfer olarak profesyonel hayatına ilk adımını attı. Aynı sezonun ikinci yarısında Nilüfer Belediyespor forması giydi.

Cansu Özbay, 2015–2016 sezonunu Beşiktaş’ta tamamladıktan sonra 2016–2017 sezonunun başlangıcında VakıfBank’a transfer oldu. Sarı-siyahlı renklere geçtiği dönemde, Cansu Özbay birçok başarıya imza attı. 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 Sultanlar Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa gibi önemli ödülleri kazandı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Cansu Özbay, tüm yaş kategorilerinde milli formayı terletti. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. Ayrıca, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemelerini birinci olarak tamamlayarak Olimpiyat Oyunları’nda yer alma hakkı kazandı. Cansu Özbay, 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi ve 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olan milli takımın pasörü olarak da öne çıktı.