Cansu Özbay, Başarılı Voleybolcu ve Pasör

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta mücadelesine devam ediyor.

CANSU ÖZBAY HAKKINDA BİLGİLER

Cansu Özbay, 17 Ekim 1996’da İzmir’de dünyaya geldi. Voleybol kariyerine Arkas Spor Kulübü’nün altyapısında başladı. 2014 yılında Beşiktaş’a transfer oldu ve aynı sezonun ikinci yarısında Nilüfer Belediyespor’da forma giydi. Yetenekli pasör, 2015-2016 sezonunu Beşiktaş’ta tamamladıktan sonra 2016-2017 sezonunun başında VakıfBank’a geçti. Cansu Özbay, VakıfBank formasıyla 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 Sultanlar Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı.

MİLLİ TAKIM KATKILARI

Cansu Özbay, tüm yaş kategorilerinde Türkiye milli takımı için mücadele etti. 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda milli takım ile bronz madalya elde etti. 1996 doğumlu oyuncu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri’ni birinci olarak tamamlayarak Olimpiyatlar’a katılma hakkı kazanan kadroda yer aldı ve Olimpiyat Oyunları’nda da mücadele etti. Cansu Özbay, 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi ve 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olan milli takımın pasörü olarak önemli bir rol üstlendi.