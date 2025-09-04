Cansu Ve Asude Dünya İkincisi Oldu

ULUSLARARASI HAVACILIK YARIŞMASINDA BAŞARILAR ELDE EDİLDİ

Uluslararası Havacılık Yarışması’nda Cansu Birgül dünya ikincisi olurken, Asude Sümeyye Konan dünyanın üçüncüsü oldu. Orhangazi Havacılık Topluluğu üyesi olan gençler, Almanya’nın Tarp şehrinde düzenlenen F3K World Cup 2025 RC Planör yarışmasında Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

BURSA’DAN GÜÇLÜ TEMSİL

Genç kızlar kategorisinde Cansu Birgül dünya ikincisi, Asude Sümeyye Konan ise dünya üçüncüsü olarak dikkat çektiler. Milli takımın tamamı Bursa Orhangazili gençlerden oluşurken, Türkiye, Dünya Şampiyonası’nda en fazla kadın sporcunun yer aldığı ülke unvanını kazandı. 6 kadın sporcu ile temsil edilen milli takım, Güriş Sanayi Grubu şirketlerinden DÖKTAŞ’ın desteğiyle 29 ülkenin yarıştığı bu önemli organizasyonda başarılarını gösterdi.