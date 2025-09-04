Cansu Ve Asude Dünya İkincisi Oldu

Haberler

ULUSLARARASI HAVACILIK YARIŞMASINDA BAŞARILAR ELDE EDİLDİ

Uluslararası Havacılık Yarışması’nda Cansu Birgül dünya ikincisi olurken, Asude Sümeyye Konan dünyanın üçüncüsü oldu. Orhangazi Havacılık Topluluğu üyesi olan gençler, Almanya’nın Tarp şehrinde düzenlenen F3K World Cup 2025 RC Planör yarışmasında Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Genç kızlar kategorisinde Cansu Birgül dünya ikincisi, Asude Sümeyye Konan ise dünya üçüncüsü olarak dikkat çektiler. Milli takımın tamamı Bursa Orhangazili gençlerden oluşurken, Türkiye, Dünya Şampiyonası’nda en fazla kadın sporcunun yer aldığı ülke unvanını kazandı. 6 kadın sporcu ile temsil edilen milli takım, Güriş Sanayi Grubu şirketlerinden DÖKTAŞ’ın desteğiyle 29 ülkenin yarıştığı bu önemli organizasyonda başarılarını gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı, Aile Tehditlerini Belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'daki çalıştayda sosyal medya ve modernitenin aile yapısını tehdit ettiğini belirtti, aile değerlerinin korunması için bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Bursaspor Söğütspor Maçını A Spor’dan İzleyin

Bursaspor ve Söğütspor arasındaki maçın canlı yayını, heyecanı ekran başında yaşamak isteyenler için merak konusu. İzleme detayları ve kanal bilgileri araştırılıyor.

