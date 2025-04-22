Çanta Çalındı, Güvenlik Sıkıntısı Var

ÇANTA HIRSIZLIĞI OLAYI

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in Washington’da yemek yerken çantasının çalındığı bildiriliyor. İç Güvenlik Bakanı Noem, olayla ilgili açıklamasında, “Pazar günü bir restoranda yemek yediğim sırada çantamın çalındığını doğruluyorum” dedi. Olayın henüz çözüme ulaşmadığını da belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olay hakkında bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, Noem’in çantasını çalan maskeli bir erkek şüphelinin güvenlik kameralarına yansıdığını ifade etti. Çalınan çantanın içerisinde sürücü belgesi, ilaçlar, ev anahtarı, pasaportu, makyaj çantası ve yaklaşık 3 bin dolar nakit paranın bulunduğu belirtildi.

GÜVENLİK AÇIĞI VURGUSU

Eski bir gizli servis personeli olan Jonathan Wackrow, bu durumun “güvenlik açığı” olduğunu savundu. Wackrow, yetkililerin olayın tam kapsamlı bir şekilde soruşturulması gerektiğine dikkat çekti.