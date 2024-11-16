“Çanta Paylaşımına Gelen Yorumlar”

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

1000 dolara (34 bin lira) satılan Moschino marka çantayı alan Rachel Araz, “Baget ekmek şahsi meselemdir” notuyla yaptığı paylaşımda dikkatleri üzerine çekti. Bu paylaşımına gelen yorumlar da oldukça ilgi çekti. Takipçilerinden biri “Trabzon ekmeği olsaydı daha kullanışlı olurdu” diyerek espri yaptı. Diğer bir yorumda ise “Muhtaç olmak istediğim o kuru ekmek” ifadesi dikkat çekti. Yine başka bir kullanıcı, “Herkes kendi ekmeğinin peşinde” diyerek Rachel’ın paylaşımına gönderme yaptı.

MAGAZİNİN GÖZDESİ

Bu yorum yağmuru, Rachel Araz’ın çantası üzerinden sadece eğlenceli bir sohbet konusu olmadı. Aynı zamanda sosyal medya kullanıcılarının günlük hayatlarındaki “ekmek” metaforunu gözler önüne serdi. Çanta ve içinde yeralan not birçok takipçi için gündem maddesi haline geldi.

SİNEMA VE TELEVİZYONDA NELER OLDU?

Magazin dünyasında son dönemde sinema, sahne ve televizyon alanlarında da birçok gelişme yaşandı. Ünlüler dünyası, yeni projeleri ve’den aldıkları haberlerle dolup taşıyor. Araz’ın paylaşımı ise bu hayat dolu atmosferde kayda değer bir noktaya parmak basmış oldu.