Çapa Motoru Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde bir çapa motorunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Doğanyol’a bağlı Gökçe Mahallesi’nde ortaya çıktı. İddialara göre, Cengiz Türkan (47), kontrolündeki çapa motorunun devrilmesiyle birlikte aracın altında kaldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın hemen ardından yapılan ihbar neticesinde, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde, ne yazık ki Türkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Cengiz Türkan’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna yönlendirildi. Kazaya dair soruşturma da başlatıldı.