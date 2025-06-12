Çapa Motoru Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ
Malatya’nın Doğanyol ilçesinde bir çapa motorunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Doğanyol’a bağlı Gökçe Mahallesi’nde ortaya çıktı. İddialara göre, Cengiz Türkan (47), kontrolündeki çapa motorunun devrilmesiyle birlikte aracın altında kaldı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazanın hemen ardından yapılan ihbar neticesinde, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde, ne yazık ki Türkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Cengiz Türkan’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna yönlendirildi. Kazaya dair soruşturma da başlatıldı.