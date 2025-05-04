Çapalı Köyü Taziye Evi Açıldı

YENİ YAPILAR HİZMETE GİRDİ

Afyonkarahisar’ın Çapalı köyünde tamamlanan Taziye Evi ve Misafirhane, düzenlenen etkinlik ile hizmete açıldı. Dinar ilçesine bağlı olan Çapalı köyünde inşa edilen Taziye Evi ve Misafirhane, Kaymakam Kemal Duru’nun katılımıyla gerçekleştirilen törenle vatandaşların kullanımına sunuldu.

KAYMAKAM’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Tören sırasında bir konuşma yapan Kaymakam Duru, “Bugün hizmete açılmış olan Çapalı Köyü Taziye Evi ve Misafirhanesi’nin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, köy halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Açılış törenine Kaymakam Duru’nun yanı sıra ilçe kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.