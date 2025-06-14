Capiton, Yaza Merhaba Partisi Düzenledi

KAPITON’DAN YAZ SEZONUNA COŞKULU MERHABA

Kuzey Kıbrıs’ın önemli inşaat firmalarından biri olan Capiton, La Nouba’da gerçekleştirdiği özel etkinlik ile yaz sezonunu coşkuyla karşılıyor. Kıbrıs’ta birçok sektörde lider konumda bulunan Capiton, La Nouba’daki etkileyici gece ile “Yaza merhaba” dedi. Etkinliğe, Kıbrıs’ın önde gelen iş insanları ve ünlü simalarının yanı sıra Türkiye’den de çok sayıda konuk katıldı. Sunuculuğunu televizyon dünyasından tanınan Gökay Kalaycıoğlu’nun üstlendiği gece, Capiton Construction Türkiye Ülke Müdürü Selin Altıncıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Altıncıoğlu, Capiton’un yalnızca inşaat sektöründe değil, aynı zamanda sigortacılık ve uluslararası danışmanlık alanlarında da güveni temsil ettiğini belirterek, “Kıbrıs’ın yatırım ve emlak danışmanlarını burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Capiton olarak yatırımcılara sadece projeler değil, global değerler sunuyoruz” dedi.

Altıncıoğlu’nun ardından söz alan Capiton Construction Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Doğru, “Sizlerle aynı ortamda olmak bizim için çok kıymetli. Katılımınız için teşekkür ederim. Burada, bu harika partide hepimiz mutluyuz. Ancak bu gece aramızda olamayan Tekin Arhun’un yokluğunu da hissediyoruz,” şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen özel dans şovları, konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Sevtuğ Kasapbaşoğlu, Dora-Ahmet Altınbaşak ve Rita Mahrani’nin performansları ile gece renklendi. Gecenin muhteşem finalini ise ünlü sanatçı Hazal gerçekleştirdi.

Etkinliğe Capiton İnsurance Genel Müdürü Ömer Talek, Capital Group Genel Koordinatörü Metin Arhun, Capiton Construction Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Doğru gibi tanınmış isimlerin yanı sıra ASAV Vakfı ve ASAD Platformu Genel Başkanı Murat Doğanay, Kuzey Kıbrıs’ın ünlü organizatörlerinden Hayriye Vurdu da katıldı. Ayrıca gazeteci Hakan Solaker ve Suat Yanç gibi isimler de etkinliği takip etti. Capiton’un düzenlediği “Yaza merhaba” partisinin en anlamlı anlarından biri, sahne alan sanatçılar ve Capiton yetkilileri ile birlikte sahnede buluşarak hep birlikte “Hayat Bayram Olsa” şarkısının söylenmesi oldu. Böylece muhteşem başlayan ve devam eden parti, son anında da muhteşem bir şekilde noktalandı.