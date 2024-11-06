‘Çapkın’ Şöhretin keyfini sürdü!

ŞÖHRETİN GETİRDİĞİ İLGİ

Bütün bu durumun yaşanması da son derece doğal. Yakışıklılığı ve dolup taşan hayat enerjisi ile birlikte, popülaritesini artırdıkça yaşıt genç kadınların dikkatini çekti. Gerçekleri dile getirmek gerekirse, tüm bu ilgi ve şöhretin tadını sonuna kadar çıkardı. Diziler peş peşe geldi, filmler birbiri ardından geldi… Kalbini çalanların sayısı ise tam bir hayli fazlaydı. Bu sebepten dolayı yıllarca ‘uslanmaz çapkın’ ya da ‘hızlı çapkın’ sıfatlarıyla anıldı.

ÇAPKINLIĞIYLA ÜNLÜLEŞTİ

Bu ilginin kaynağı sadece fiziksel çekiciliğinden değil, aynı zamanda enerjisinin de etkisinden kaynaklanıyordu. Şöhretin getirdiklerini sonuna dek değerlendiren ünlü kişi, bu çapkınlık macerasıyla da tanındı. Artık, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da gündeme gelmeyi başardı.