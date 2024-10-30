“Carabao Cup’taki Büyük Rekabet: Tottenham – Manchester City!”

İNGİLTERE LİG KUPASI’NDA DEV MAÇ HEYECANI

İngiltere Lig Kupası’nda (Carabao Cup) önemli bir karşılaşma futbol tutkunlarını bekliyor. Tottenham Hotspur ile Manchester City, bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı Misli’de Şampiyon Oran ve canlı yayın seçenekleriyle takip edebilecek. Müsabaka, İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) Son 16 Turu kapsamında Tottenham Hotspur Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma, TSİ 23.15’te başlayacak ve hakem Robert Jones yönetiyor.

SON 32 TURUNDA NELER OLDU?

Tottenham Hotspur, Lig Kupası’nın son 32 turunda Coventry karşısında mücadele etti ve 1-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 2-1 yenerek son 16’ya adını yazdırdı. Coventry’nin golü 63. dakikada Thomas-Asante’den gelirken, Tottenham’ın gollerini ise 88. dakikada Spence ve 90+2. dakikada Johnson kaydetti.

MANCHESTER CITY GEÇİT VERMEDİ

Manchester City son 32 turunda Watford’u ağırladı. Etihad Stadyumu’nda oynanan bu karşılaşma, City’nin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi ve bu sonuçla ev sahibi ekip son 16’ya yükseldi. Manchester City’nin gollerini, 5. dakikada Doku ve 38. dakikada Nunes kaydetti. Watford’un tek golü ise 86. dakikada Ince’den geldi.

PREMIER LİG PUAN DURUMU

Premier Lig puan durumuna baktığımızda, namağlup olan Manchester City 23 puanla zirvede yer alıyor. Manchester ekibi, 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Tottenham ise, son 9 haftada 13 puan toplayarak 8. sırada bulunuyor. Kuzey Londra ekibi, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle bir inişli çıkışlı performans sergiliyor.

RODRİ SAKATLANDI

Manchester City, orta sahanın önemli ismi Rodri’yi sakatlık nedeniyle kadrodan çıkararak büyük bir kayıp yaşadı. Premier Lig’in 5. haftasında Arsenal ile oynanan maçta, Rodri 21. dakikada ön çapraz bağlarının yırtılması sonucu yerini Kovacic’e bıraktı. Yapılan tetkikler sonucunda Rodri’nin sezonu kapattığı açıklandı.

MAÇ MİSLİ’DE CANLI YAYINDA

Futbolseverler, Tottenham – Manchester City karşılaşmasını Misli’de canlı olarak izleyebilecek.

MUHTEMEL 11’LER

Tottenham Hotspur: Forster, Gray, Dragusin, Davies, Udogie, Sarr, Bentancur, Maddison, Werner, Johnson, Richarlison.

Manchester City: Ortega, Lewis, Stones, Braithwaite, Ake, O’Reilly, Savio, McAtee, Gundogan, Nunes, Foden.

ŞAMPİYON ORANLAR

Misli üyelerinin %49’u, karşılaşmanın Manchester City tarafından kazanılmasını bekliyor. Şampiyon Oran farkıyla, Tottenham galibiyetine 2.35, beraberliğe 3.25 ve Manchester City galibiyetine 2.29 oran veriliyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Tottenham’ın ev sahipliğinde oynanan son 8 maç, 2.5 Alt ve KG Yok şeklinde sonuçlandı. Ayrıca, Tottenham kendi evinde oynadığı son 4 maçın 3’ünde ilk yarılarda gol buldu. Manchester City ise bu sezon oynadığı 14 resmi maçta mağlup olmadı ve 10 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

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