Çardak’ta Güreşler Düzenlendi, Feyzullah Aktürk Başpehlivan

ÇARDAK BELDESİNDE GÜREŞ ŞÖLENİ

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde gerçekleştirilen 291. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivanlık unvanını Feyzullah Aktürk kazandı. Güreşlerin başlangıcında Gazi Süleyman Paşa’nın mezarı başında dua edildi. Ardından, Çardak Meydanı’ndaki Atatürk büstüne Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ve güreş ağası Turgay Kılıç tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı seslendirilerek katılımcılar, davul zurna eşliğinde güreş sahasına yöneldi.

GÜREŞLERE YOĞUN KATILIM

Çardak Güreş Sahası’nda gerçekleşen müsabakalara toplam 400 güreşçi katılırken, bunlardan 35’i başpehlivan olarak yarıştı. Feyzullah Aktürk başpehlivan olarak öne çıkarken, Seçkin Durmaz ikinci, Serhat Gökmen üçüncü sırayı elde etti. Güreş müsabakalarını takip edenler arasında Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, CHP Lapseki İlçe Başkanı Şükrü Aldemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç İş, çevre ilçelerden belediye başkanları ve çok sayıda izleyici yer aldı.