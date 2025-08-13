Cari Açığın Yüzde 1,5 Olmasını Bekliyoruz

CARİ AÇIKTA BEKLENTİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını; ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Bakan, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi istatistikleri ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptı.

SANAYİ ÜRETİMİ VE BÜYÜME

Şimşek, “Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde” diyerek sanayi üretimindeki artışa dikkat çekti. Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretiminin, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdüğünü ifade etti. Bu durum, inşaat ve hizmet sektörlerindeki olumlu gelişmelerle birleşerek, işlerin büyümesine işaret ediyor.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Haziranda 18,9 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllık cari açığın, ikinci çeyrekte milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,3 olacağını öngören Bakan, güçlü ihracat ve turizm gelirlerinin yanı sıra artan avro/dolar paritesinin cari dengeyi desteklediğini söyledi. Şimşek, azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyon sonrası iyileşen yurtiçi finansal koşulların da ekonomik aktiviteyi olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.