Cari açık belli oldu

Merkez Bankası, 2018'de cari açığın 27,6 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), cari açık işlemler hesabının Aralık ayında 1.4 milyar dolar açık verdiğini açıkladı.

Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018’de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.

Böylece cari işlemler hesabı 4 ay sonra açık vermiş oldu.

Cari işlemler hesabı; ağustosta 2 milyar 592 milyon, eylülde 1 milyar 830 milyon, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar, kasımda 986 milyon dolar fazla vermişti.

GEÇEN YILKİ AÇIK 47 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin cari işlemler hesabı, 2017’de 47 milyar 100 milyon dolar açık vermişti.

NTV