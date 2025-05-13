Cari Açık OVP Tahmininin Altında Kalacak

CARİ AÇIK BEKLENTİLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz” açıklamasını yaptı. Sosyal medya hesabından ödemeler dengesi istatistiklerine dair bilgiler veren Bakan Şimşek, mart ayında yıllık 12,6 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açığın, ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1’in altında kalmasının beklendiğini ifade etti.

ALTIN İTHALATI VE DENGELER

Bakan Şimşek, küresel belirsizliklerin etkisiyle artan fiyatların altın ithalatını yüksek seviyelerde tuttuğunu belirtti. “Altın hariç cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi.” diyen Bakan, ihracatın güçlü yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu gelişmeler ve turizm gelirlerinin katkısıyla cari açığın yıl sonunda öngörülenin oldukça altında kalacağını öngörüyor.

GELİŞMELERİN ETKİLERİ

Bakan Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranında bir düşüş eğiliminin süreceğini gösterdiğini vurguladı. Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikiminin, makro finansal istikrarı güçlendirdiğini ve ekonominin dayanıklılığını artırdığını aktardı.