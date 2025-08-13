Haberler

Cari Açık Yüzde 1,3 Bekleniyor

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, “Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz” dedi. Şimşek, sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilerde, üretimin artmasıyla birlikte cari açığın sürdürülebilir seviyelerde olduğunu vurguladı.

ÜRETİM VE SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER

Dönemsel bazda son üç çeyrektir artış gösteren sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdüğünü belirten Bakan Şimşek, sanayideki olumlu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmet sektörlerindeki gelişmelerin de, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğini işaret ettiğini ifade etti. Şimşek, güçlü ihracat ve turizm gelirleri ile artan avro/dolar paritesinin cari dengeyi desteklediğine dikkat çekti.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER VE EKONOMİK GÖRÜNÜM

Bakan Şimşek, azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyonla iyileşen yurtiçi finansal koşulların, önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye katkı sağlayacağını öngördüklerini belirtti. Ayrıca cari açığın milli gelire oranının sınırlı bir artış göstereceğini, ancak yıl sonunda bu oranın yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

