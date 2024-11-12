Cari Denge 33 Ayın En Düşük Seviyesi

CARI DENKLEME YENİ BİR GÖSTERGE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari denge ve dış finansman ihtiyacı üzerinde açıklamalarda bulundu. Şimşek, “İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor” ifadelerini kullandı. Eylül ayında yıllık cari açığın 10 milyar dolardan az gerçekleştiği bilgisi dikkat çekici. Özellikle 2023 yılının Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriliyor.

Bakan Şimşek, daralan dış ticaret açığının hizmetler dengesindeki olumlu seyirle beraber geliştiğine dikkat çekti. Eylül ayında yıllık hizmetler gelirinin 112 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Dış finansmanın güçlü görünümünün sürdüğünü vurgulayan Şimşek, Eylül’de 2,9 milyar dolar ve ilk 9 ayda ise toplam 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleştiğini açıkladı. Bu süreçte bankaların ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138 seviyelerine yükseldi.

GELİŞEN CARI DENGE ÖNGÖRÜLERİ

Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’e gerilemesinin yanı sıra son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesine yönelik öngörüler mevcut. Şimşek, iyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişinin rezerv birikimine katkı sağladığını ve bu durumun makro istikrarı desteklediğini yeniledi.