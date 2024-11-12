Cari Denge Üzerine Değerlendirme: Cari Açık Azaldı

CARI İŞLEMLER HESABI FAZLA VERDİ

Merkez Bankası’nın verilerine göre, cari işlemler hesabı eylül ayında 2 milyar 988 milyon dolar fazlalık sağladı. Böylece cari denge, 3 yıl aradan sonra üst üste 4’üncü aydır fazla vermeyi başardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu durumu değerlendirdi ve “Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi” şeklinde açıklamalar yaptı.

DURUMU DEĞERLENDİREN AÇIKLAMALAR

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu. Dış finansmanda güçlü görünüm sürüyor. Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti.” sözlerine yer verdi. Bu süreçte, banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138’e ulaştığını da belirtti.

Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini beklediklerini belirtti. İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi, rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor.