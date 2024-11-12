Cari Dengeye Yönelik Değerlendirme Açıklandı

CARİ İŞLEMLER HESABINDA FAZLA GÖRÜLDÜ

Merkez Bankası’nın verilerine göre, cari işlemler hesabı eylül ayında 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle, cari denge son 3 yılın ardından üst üste 4’üncü ayda da fazla vermiş oldu. Bu durumu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi” dedi.

DARALAN DIŞ TİCARET AÇIKLARI VE HİZMETLER GELİRİ

Bakan Şimşek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu.” Dış finansmanda güçlü görünümün devam ettiğini belirten Şimşek, eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi yaşandığını ifade etti.

BORÇ ÇEVİRME ORANLARI VE CARI AÇIKTA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ

Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138’e ulaştığını vurgulayan Bakan Şimşek, yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini beklediklerini aktardı. İyileşen cari dengenin, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi ile rezerv birikimine katkı sağladığını, bu durumun makro istikrarı desteklediğini sözlerine ekledi.