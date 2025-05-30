Cari Fiyatlarla GSYH Rekor Kırdı

GSYH’DE REKOR KIRILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari fiyatlarla Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Bolat, “GSYH, 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 trilyon 322 milyar dolara yükselmişti. Milli Gelirimiz 2025 yılı ilk çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 371 milyar dolara, tarihi rekor seviyeye yükselmiştir” dedi. Bakan, 2025 yılına yönelik ilk çeyrek GSYH İstatistiklerini değerlendirirken, Türkiye ekonomisinin tüm olumsuz koşullara rağmen büyümeye devam ettiğini vurguladı.

İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Bolat, ilk çeyrek itibarıyla GSYH’nin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttığını belirtti. GSYH’nin 1 trilyon 371 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bakan, “İşsizlik sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre 245 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye gerilemiştir” dedi. Yatırımların ekonomik büyümeye katkısının 0,5 puan olduğunu dile getiren Bolat, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının da ilk çeyrekte yüzde 0,9 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

BÜYÜME TRENDİ SÜRÜYOR

Bakan, üretim ve ihracat artışlarının işsizlik oranındaki düşüşe katkı sağladığını söyledi. 2025 yılı ilk çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 8,2’ye gerilediğini belirten Bolat, Türkiye ekonomisinin büyüme trendini sürdüreceğini ifade etti. 2020 yılından bu yana sırasıyla yüzde 1,9, 11,4, 5,5, 5,1 ve 3,2 oranındaki büyümelerin devam ettiğini kaydetti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ DEVAM EDİYOR

Cari işlemler dengesinin GSYH içindeki oranının tarihsel ortalamaların altında kalmaya devam ettiğini belirten Bolat, 2025 yılı ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 oranında gerçekleştiğini belirtti. Yıllar itibarıyla cari açık oranlarının düşüşüne de dikkat çekti. Yatırımların büyümeye önemli katkı sağladığına ve bu durumun işsizlik oranındaki düşüşe de olumlu yansıdığına vurgu yaptı.

GÜÇLÜ EKONOMİ POLİTİKALARI

Bakan Bolat, 2025 yılı ilk çeyrek büyüme verilerinin sürdürülebilir büyüme hedeflerine yönelik ilerlediğini gözler önüne serdiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı olarak, dış ticaret ve cari işlemler dengesinde sağlanan gelişmelerin ekonominin dirençli yapısını desteklediğini ifade etti. Bolat, “Pazar çeşitliliğini artıran, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki konumunu güçlendiren ve yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” diye ekledi.