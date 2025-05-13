Cari İşlemler Hesabı 4 Milyar Açık

CARİ İŞLEMLER HESABINDA AÇIK VE FAZLA

Türkiye’nin cari işlemler hesabı mart ayında 4 milyar 87 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 471 milyon dolarlık bir fazla oluşuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2025’te cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi. Bu süreçte, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 1 milyar 471 milyon dolarlık bir fazla kaydedildi.

DÜŞÜK DIŞ TİCARET AÇI

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı mart ayında 4 milyar 840 milyon dolar olarak belirlendi. Yıllıklandıralı verilere göre, cari açık mart ayında yaklaşık 12,6 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,1 milyar dolar açık verdi.

HİZMETLER VE GELİR DENGESİ

Aynı zamanda hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,8 milyar dolar ve 398 milyon dolarlık bir fazla oluşturdu. Birincil gelir dengesinde ise 16,7 milyar dolarlık açık meydana geldi. Hizmetler dengesinde ise net girişler mart ayında 2 milyar 672 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kalemlerinden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 343 milyon dolar ve 2 milyar 177 milyon dolar düzeyinde oluştu.