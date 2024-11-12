“Cari İşlemler İyileşmeye Devam Ediyor”

CARİ İŞLEMLER HESABINDAKİ GELİŞMELER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan rakamlara göre, Eylül ayı itibarıyla cari işlemler hesabı 2 milyar 988 milyon ABD doları fazla verdi. Böylece, cari işlemler hesabı üç yıl aradan sonra üst üste dördüncü ayda da fazla kaydetmiş oldu. Veriyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’e düştüğünü açıkladı. Bakan Şimşek, yılın son çeyreğinde de bu düşüş eğiliminin devam etmesini umuyor.

İYİLEŞEN CARİ DENGENİN ETKİLERİ

Şimşek, iyileşen cari dengenin azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişleri ile rezerv birikimine katkı sağladığını belirtti. Bunun neticesinde, makroekonomik istikrarın desteklendiğini ifade etti. Bakan Şimşek’in sosyal medya platformu X’te paylaştığı açıklama şu şekilde devam ediyor: