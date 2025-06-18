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Çarıklı Milyoner Televizyonda Yayında

ÇARIĞIYLA MİLYONLARCA HAYAL

İzleyicileri ekrana kolayca bağlayan Çarıklı Milyoner filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında da izleyici ile buluşuyor. Bu film hakkında merak edilen konular arasında Çarıklı Milyoner’in hikayesi, oyuncu kadrosu ve özeti yer alıyor.

AYRINTILI KONU VE KARAKTERLER

Hilmi Tok, milyarder bir iş adamıdır. Bir gün yalnız başına kullandığı arabasına kaza yaparak hayatını kaybeder. Tüm mirasını köyde davulcu olarak hayatını sürdüren oğlu Bayram’a bırakmıştır. Bayram, hiç görmediği babasının mirasına bir anda sahip olur. Ancak akraba bozuntuları, mirası Bayram’a bırakmamaya kararlıdır. Hatta Bayram’ı öldürmek için bile girişimde bulunurlar, ama bir türlü amacına ulaşamazlar. Bayram ise sahte akrabaların gerçek yüzünü idrak eder ve mirasını onlara kaptırmamaya kararlıdır. Bu süreçte, gazetelerde kendisi hakkında olumsuz yazılar yazan, fakat gerçek kimliğini bilmediği gazeteci Suna’ya âşık olur. Sonuç olarak, bu yazıları kaleme alan kişinin Suna olduğu gerçeği yüzüne çarpar. Tüm bu olayların etkisiyle Bayram, akıl hastanesine yatırılır.

KADRO VE ROLLER

Çarıklı Milyoner’in oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Kemal Sunal, Bayram Tok olarak karşımıza çıkarken; Necla Nazır, Suna karakterini canlandırıyor. Diğer oyuncular ise Ali Şen (Hilmi Tok), Reha Yurdakul (Osman Efendi), Belkıs Dilligil (Meloş), Selim Naşit (Muhasebe Müdürü), Hüseyin Kutman (Avukat), Hürrem (Gazete Patronu), Ferdi Atuner (Cengiz), Necdet Yakın (Cemil), Nermin Denizci (Nermin) ve Çetin Başaran, Bilge Zobu ve İhsan Yüce olarak filme katkı sağlıyor.

FİLMİN ÇEKİLDİĞİ YERLER

1983 yapımı Çarıklı Milyoner filmi, İstanbul’un Suadiye, Arnavutköy – Boğazköy ve Belgrad Ormanları gibi güzel mekânlarında çekilmiştir. Bu mekanlar, filmin atmosferine önemli katkıda bulunuyor.

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