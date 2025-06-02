Çark Caddesi’nde Saçlı Tost Skandalı

İŞLETMENİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sakarya’nın en yoğun bölgelerinden biri olan Çark Caddesi’nde bir aperatif dükkânında yaşanan olay, şaşkınlık yarattı. Sipariş ettiği tostun bir kısmını tükettikten sonra kafasından bir saç telini tosta koyan kadın, “Saç çıktı” diyerek yenisini talep etti. Mide bulandıran bu skandal, dükkanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KADININ DAVRANIŞLARI ŞÜPHE UYANDIRDI

Kadın dükkana girerek oturduktan sonra, sipariş ettiği tostu yemeye başladı. Ancak tostunun içine kopardığı saç telini koyan kadın, ardından çalışanlarla “İçinde saç var” diyerek durumu şikayet etti. İşletme çalışanları, müşteri memnuniyetini sağlamak adına hemen yeni bir tost hazırladı. Ancak kadının davranışlarından şüphe duyan işletme sahipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde şaşkına döndü. Görüntülerde kadının tostu aldıktan sonra etrafı kontrol edip saçından bir tel kopardığı ve dikkatlice o saçı tosta yerleştirdiği açıkça görünüyordu.

SOCIAL MEDYA TEPKİLERİ

Olayın ardından görüntüleri sosyal medyada paylaşan işletme çalışanları, konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. Müşteriler, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Tüm bunlar, sosyal medyada geniş yankı buldu ve tepkilere yol açtı.