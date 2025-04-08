Carlo Ancelotti Ayrılacak, Zidane Dönüyor

CARLO ANCELOTTI’NİN GİDİŞİ VE YERİNE GEÇECEK İSİM ADAYLARI

Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin sezon sonunda takımdan ayrılması gündemdeki yerini koruyor. Ancelotti’nin Brezilya Milli Takımı’nın başına geçeceği iddiaları öne çıkıyor. İtalyan teknik adam, takımdan şampiyonlukla ayrılma hedefinde. La Liga’da 30 maç sonunda 63 puanla 2. sırada bulunan Real Madrid, Barcelona’nın 4 puan gerisinde kalıyor.

ZINEDINE ZIDANE’IN GÖREVDE DÖNÜŞÜ MÜ?

Ancelotti’nin ayrılığı sonrası yerine geçecek teknik direktör hakkında da çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid’in efsane ismi Zinedine Zidane’ın geri dönüşü muhtemel görünüyor. Todo Fichajes’in haberine göre, Real Madrid yönetimi Zidane’ı takımın başına getirmeyi planlıyor. Ayrıca, Xabi Alonso’nun da adaylar arasında yer aldığı biliniyor, ancak nihai kararın Zidane’dan yana olabileceği konuşuluyor.