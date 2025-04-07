Carlos Cuesta Kayboldu, Taraftar Tepki Gösterdi

PUAN KAYBI VE TARAFTAR TEPKİSİ

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk hedefinde önemli bir puan kaybı yaşadı. Bu maçta, taraftarların hedefi haline gelen Carlos Cuesta kayıplara karıştı. Kolombiyalı stoper, 3 Mart’taki karşılaşmada sonradan oyuna girmiş ve ilk pozisyonunda markajındaki Can Keleş’i kaçırdı, ardından 36 saniye içinde penaltıya neden oldu. Cuesta’nın bu hatası, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.

YEDEK KULÜBESİNDE KALDI

Carlos Cuesta, bu maçın ardından ligde oynanan Alanyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında yedek kulübesinde yer almasına rağmen sahaya sürülmemişti. 26 yaşındaki savunmacı, hafif sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında kadroda bulunamadı.

TRANSFER DETAYLARI

Galatasaray, Milan Skriniar’ı Fenerbahçe’ye kaptırmasının ardından, Carlos Cuesta’yı ara transfer döneminde Genk’ten 8 milyon euro karşılığında kadrosuna dahil etmişti. Cuesta, sarı-kırmızılı takım formasıyla şu ana kadar 6 maça çıkmış ve toplam 355 dakika sahada kalmış durumda. 26 yaşındaki stoper, Galatasaray ile 2028 yazına kadar sözleşme imzalamış durumda.