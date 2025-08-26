Carlos Cuesta’nın Transferi İptal Edildi

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İPTAL OLDU

Galatasaray forması giyen Carlos Cuesta için devam eden transfer görüşmeleri sürpriz bir şekilde sona erdi. Rusya temsilcisi Spartak Moskova, Kolombiyalı savunmacının transferinden son anda vazgeçme kararı aldı. Championat’ın aktardığı bilgilere göre, Carlos Cuesta cumartesi gününden beri Moskova’daydı. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, Spartak yönetimi aniden transferi durdurmaya karar verdi.

GELİR PLANLAMASI DEĞİŞİYOR

Galatasaray ile Spartak Moskova arasında Cuesta’nın transferi için 6.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus karşılığında prensip anlaşması sağlandığı ifade edilmiştir. Ancak Rus ekibinin bu transferden vazgeçmesinin nedenleri henüz netlik kazanmış değil. Galatasaray yönetimi, Cuesta’nın satışından elde edilecek geliri yeni transferleri için kullanmayı planlıyordu.