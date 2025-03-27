Carly’nin Yıldırım Çarpması Deneyimi

OLAĞANÜSTÜ DENEYİMİ PAYLAŞTI

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Carly, yıldırım çarpması sonrası yaşadığı olağanüstü deneyimi kamuoyuyla paylaştı. “Elektrikli Carly” lakabıyla tanınan genç kadın, bu doğal olay sonrasında gözlerinin renginin yeşilden koyu kahverengiye dönüştüğünü açıkladı. Yıldırıma olan ilgisini, vücudunda üç farklı dövmeyle gösteren Carly, Aralık 2023’te bir fırtına sırasında dışarı çıkarak durumu kaydetmeye çalıştı ve aniden yıldırım çarpmasına maruz kaldı.

ŞAŞIRTICI SEMPTOMLAR YAŞADI

Carly, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: “Kollarımda dalgalar halinde ürperti hissettim. Aynaya baktığımda göz bebeklerimin aşırı büyüdüğünü gördüm. Sanki uyuşturucu almış gibiydim.” Genç kadın, “Ter içinde kaldım, başım döndü ve garip bir şekilde kendimden geçmiş hissettim. Sonra aniden tüm uzuvlarımda hissi kaybettim, bir santim bile hareket edemez hale geldim,” şeklinde durumu dile getirdi. Carly’nin ev arkadaşı, hemen ambulans çağırdı. Carly ambulansa bindiğinde, elleri ve ayakları maviye dönerken sadece başını ve boynunu oynatabiliyordu.

HASTANEDE TEŞHİS KONULDU

Hastanede doktorlar, ona keraunoparaliz teşhisi koydu; yıldırım çarpmasından kaynaklanan ve geçici felce yol açan nadir bir nörolojik durum. Carly, tam dokuz saat boyunca hareket edemedi. Ancak iki hafta içinde neredeyse tamamen iyileşti, ama bazı kalıcı değişikliklerle yaşamına devam ediyor. Carly, “Daha önce yeşil olan gözlerim artık koyu kahverengi,” diyerek, “İnternette araştırdığımda, elektrik çarpmasına maruz kalan kişilerde göz rengi değişiminin nadir olmadığını öğrendim,” diye de ekliyor.

FLÖRT YAŞAMINA ETKİSİ

Ayrıca Carly, yıldırım çarpması nedeniyle baş bölgesinin hala çok hassas olduğunu ve dokunulduğunda sıcak hissettiğini belirtiyor. Bu nedenle saçını tararken dikkatli davrandığını da sözlerine ekliyor. Bu sıra dışı deneyiminin flört hayatına da olumlu şekilde yansıdığını esprili bir dille ifade ediyor. “İstatistiksel olarak, bir kez yıldırım çarpan kişinin tekrar çarpılma riski daha yüksek. Bu yüzden artık fırtınalı havalarda kesinlikle risk almıyorum,” diyerek yaşadığı durumu noktalıyor.