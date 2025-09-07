Çarpıntı’da Kalp Nakli Ve Aşk

YENİ DİZİ ÇARPINTI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan OGM Pictures yapımı dizinin üretimini Onur Güvenatam üstleniyor. Burcu Alptekin’in yönetmen koltuğunda oturduğu Çarpıntı, senaryosu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından kaleme alınan güçlü bir ekip tarafından hazırlandı. Çarpıntı dizisinin canlı izleme linki mevcut mu, sorusu da izleyiciler arasında merak oluşturuyor.

SURATLARDA AKLA GELMEYEN GELİŞMELER

Dizinin ilk bölümünde, kalp nakli için umutla bekleyen Aslı, annesi Hülya ve kardeşleri Sezin ile Murat’la sade bir yaşam sürüyor. Ancak sevgilisinin annesinden duydukları, Aslı’nın hayatını alt üst ederek fenalaşmasına neden oluyor. Bu esnada, zengin Alkan Ailesi’nin kızı Melike geçirdiği kazada hayata veda ediyor. Bu kayıp, annesi Reyhan için derin bir yıkım yaratıyor.

Aslı hastaneye kaldırıldığında, Melike’nin kalbiyle ikinci kez hayata tutunuyor. Reyhan, kızı Melike’nin kalbinin Aslı’da atıyor olmasını büyük bir hassasiyetle takip ediyor. Aynı zamanda, Aslı’ya hayat veren kalbin Alkan ailesine ait olduğunu öğrenen Hülya, bu durumu bir fırsat olarak görüyor. Bu durum, anne ve kızları arasında gerilim yaratırken, Alkanların oğlu Aras ise Aslı’ya mesafeli duruyor, ama kısa sürede aralarında güçlü bir bağ oluşuyor.

Çarpıntı, Star TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Dizi, usta ve genç oyunculardan oluşmuş etkileyici bir kadro barındırıyor. Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi pek çok isim dizide rol alıyor. Çarpıntı, kalp yetmezliği ile mücadele eden Aslı Güneş’in hikayesini merkezine alıyor. Annesi Hülya, üç çocuğunu tek başına yetiştirmeye çalışırken maddi ve manevi zorluklarla da yüzleşiyor. Dizi, Aslı’nın yeni hayatını, ailelerin çatışmalarını ve beklenmedik aşıkları merkeze alarak izleyicilere sunuyor.