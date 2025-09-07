“Çarpıntı” Heyecanı Zirveye Taşıyor

FRAGMAN HEYECANI ARTIRDI

Yayın gününe yaklaşırken “Çarpıntı” dizisi, yayımlanan yeni fragmanıyla izleyicilerin merakını zirveye taşıyor. Reyhan’ın kızının kaybı sonrası yaşadığı derin acıyı göstermesiyle dikkat çekilen sahneler, izleyenleri etkiliyor. Aslı’nın annesiyle kurduğu gergin diyaloglar hikâyedeki gerilimi artırıyor. Tanıtımın sonunda ise Aslı’nın Reyhan’a sarılması, iki karakter arasında yoğun duygusal anlar yaşatıyor.

ÖNEMLİ KARAKTERLER VE OYUNCULAR

“Çarpıntı” dizisinde merak edilen bir diğer konu ise zengin oyuncu kadrosu. Hem tecrübeli isimler hem de genç yetenekler bir araya geliyor. Kadroda şu isimler yer alıyor: Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş.

HİKAYENİN TEMASI VE ÇEKİM MEKANLARI

“Çarpıntı”, kalp yetmezliği ile savaşan genç bir kadın olan Aslı Güneş’in (Lizge Cömert) hayat mücadelesini ele alıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışırken maddi zorluklar ve duygusal yüklerle baş etmeye çalışıyor. Aslı’nın kalp nakli, sadece onun yaşamını değil; iki aile arasındaki dengeyi de değiştiriyor. Gerçek bir hikâyeden yola çıkmayan dizi, organ nakli, kalp yetmezliği ve sosyal eşitsizlikler gibi toplumsal konuları işleyerek izleyicilere düşündürücü ve duygusal bir yolculuk sunuyor.

“Çarpıntı” dizisinin çekimleri, İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu bölgelerinde yapılıyor. Üsküdar, Kuzguncuk, Beykoz ve Beşiktaş gibi semtler, hikâyeye gerçekçi bir atmosfer kazandırıyor. Hastane sahneleri ise Anadolu Yakası’nda kurulan özel setlerde çekiliyor.