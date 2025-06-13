Çarşaf Giyen Kadın, Hırsızlık Yaptı

HIRSIZLIK AVINA ÇIKAN KADIN YAKALANDI

Adana’da, tanınmamak için çarşaf giyen ve çocuğunu kucağına alarak pazarlarda hırsızlık yapan bir kadın yakalandı. Yapılan araştırmalar sonucunda, A.G. adlı kadın pazarlarda 3 kadının çantasından hırsızlık yapmış ve toplamda 2 cumhuriyet altını, 5 parça ziynet eşyası, bir cep telefonu ve 3 bin 500 lira nakit para çalmış.

POLİSİN ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAKALANDI

Mağdurların şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Ardından, aynı bölgede bulunan bir pazarda A.G. yakalandı. Gözaltına alınan kadının, daha önce iki ayrı yankesicilik suçundan da arandığı öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen A.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, Adana pazaryerlerinde yaşanan hırsızlıkların ciddi bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.