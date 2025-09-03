Çarşamba Akşamı Dizi Yayınları Belli

Haberler

Çarşamba günü yayın akışında hangi dizilerin olduğu belli oldu. 2025 yılına dair bilgiler ışığında, televizyon kanallarındaki programların detayları şöyle sıralanıyor.

Bu akşam için TRT 1, ATV, SHOW TV ve NOW TV kanallarında herhangi bir dizi yer almazken, Kanal D ve Star TV’de de dizi izlendiği görülmüyor.

Kanal D’de ise program akışında şu diziler var: 12.30’da “Seksenler”, 15.55’te “Teşkilat”, 18.55’te “İddiaların Aksine”, 19.00’da “Ana Haber”, 19.50’de Türk Sineması “Tay”, 21.15’te “Mevlid Gecesi Özel”, 23.15’te “Hep Otuz Üç Yaşında”, 01.45’te “Leyla İle Mecnun” ve 04.35’te “Seksenler” izleyicilerle buluşuyor.

Sungurlu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ulaşırken, yaralıların durumu stabil.
Yangın Kontrol Altına Alındı, Dönüşler Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Tahliye edilen 9 köyün sakinleri, evlerine dönüş yapmanın sevincini yaşıyor ve yangınla mücadele edenlere teşekkür ediyor.

