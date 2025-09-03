Çarşamba Akşamı Dizi Yayınları Belli

DİZİ PROGRAMI AÇIKLANDI

Çarşamba günü yayın akışında hangi dizilerin olduğu belli oldu. 2025 yılına dair bilgiler ışığında, televizyon kanallarındaki programların detayları şöyle sıralanıyor.

TRT 1 VE DİĞER KANALLARDA DİZİ BULUNMUYOR

Bu akşam için TRT 1, ATV, SHOW TV ve NOW TV kanallarında herhangi bir dizi yer almazken, Kanal D ve Star TV’de de dizi izlendiği görülmüyor.

KANAL D’DE İZLENEBİLECEK YAPIMLAR

Kanal D’de ise program akışında şu diziler var: 12.30’da “Seksenler”, 15.55’te “Teşkilat”, 18.55’te “İddiaların Aksine”, 19.00’da “Ana Haber”, 19.50’de Türk Sineması “Tay”, 21.15’te “Mevlid Gecesi Özel”, 23.15’te “Hep Otuz Üç Yaşında”, 01.45’te “Leyla İle Mecnun” ve 04.35’te “Seksenler” izleyicilerle buluşuyor.