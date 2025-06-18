Çarşamba Akşamı Dizi Yayınları Var

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYINLANACAK DİZİLER

Çarşamba akşamı televizyon izleyicileri için hangi dizilerin yayınlandığı merak ediliyor. Bugün 18 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 kanallarında hangi yapımların yer alacağı konusunda detaylar belli oldu. İşte Çarşamba günü telefonda izleme fırsatı bulabileceğiniz diziler ve yayın akışı.

TRT 1 VE DİĞER KANALLARDAKİ DURUM

Bugün TRT 1 kanalında herhangi bir dizi yayınlanmayacak. ATV kanalında ise “Aile Saadeti” dizisi izleyicilerle buluşuyor. Kanal D’de “Eşref Rüya” dizisi yayınlanırken, Show TV ve NOW TV kanallarında bu akşam dizi yayını olmayacak. Star TV kanalında ise “Sahipsizler” dizisi saat 14.25’te ekrana geliyor.

SPOR VE DİĞER YAYINLAR

Star TV’de “Teşkilat” dizisi saat 18.00’de, “Ana Haber” programı 18.55’te, “İddiaların Aksine” 19.00’da yayınlanıyor. Ayrıca, 21.00’de “FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı” olan “Manchester City – Wydad” karşılaşması yer alıyor. Daha sonra “Kupa Saati” programı 22.00’de, “FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı” olan “Real Madrid – Al Hilal” karşılaşması ise 00.15’te ekrana gelecek. Gece yarısından sonra “Kupa Saati” tekrar izleyicilerle buluşacak ve “FIFA Kulüpler Dünyası Kupası” futbol karşılaşması olarak “Pachuca – Salzburg” mücadelesi saat 02.45’te yayınlanacak. Son olarak “Kasaba Doktoru” dizisi de izleyicilerini bekliyor.