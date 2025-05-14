Çarşamba Akşamı Diziler Hakkında Bilgi

DİZİLERİN YAYIN AKIŞI

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bugün, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 kanallarında hangi dizilerin yayınlanacağı belli oldu. İşte Çarşamba akşamı izlenebilecek diziler ve TV yayın akışı bilgileri.

TRT 1 VE ATV’DE DİZİ YOK

14 Mayıs Çarşamba günü TRT 1 ve ATV kanallarında dizi yayını bulunmuyor. İzleyiciler, bu kanallarda dizi izlemekten mahrum kalacak. Tüm gözler diğer kanallardaki yayınlara çevrildi.

KANAL D VE NOW TV’DE YAYIN

Kanal D, akşam saatlerinde “Eşref Rüya” dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. NOW TV’de ise “Leyla: Hayat, Aşk, Adalet” dizisi yayınlanacak.

STAR TV’DE DOLU DOLU BİR AKŞAM

Star TV’de 17:40’da “Sahipsizler” dizisi ekrana geliyor. Ardından 19:00’da “Lingo Türkiye” programı, 19:55’de “Ana Haber” bülteni, 20:00’de “İddiaların Aksine” programı ve 22:00’da “Koca Bebek Joe” isimli yabancı sinema filmi izleyicilerin beğenisine sunulacak.

GECE YAYINLANAN PROGRAMLAR

Gece saatlerinde Star TV’de “Gönül Dağı” dizisi 01:25’te yayınlanacak. Ayrıca, 03:05’te “Teşkilat” dizisi ve 05:30’da “Şehrime Hoş Geldiniz” programı izleyicilere sunulacak.