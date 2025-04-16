Çarşamba Akşamı Diziler Neler?

ÇARŞAMBA AKŞAMINDAN DİZİLER

16 Nisan 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 kanallarında, akşam saatlerinde yayınlanacak olan dizilerin listesi belli oldu. İşte Çarşamba akşamı televizyonda gösterilecek diziler ve TV yayın akışı.

DİZİ YAYIN AKIŞI

TRT 1 kanalında bu akşam herhangi bir dizi yayını yapılmazken, ATV kanalında “Kuruluş Osman” dizisi izleyicileriyle buluşuyor. Kanal D’de “Eşref Rüya” dizisi, Show TV’de ise dizi yayını bulunmuyor. NOW TV kanarında “Leyla Hayat”, “Aşk”, “Adalet” dizileri yayınlanacak. Star TV kanalında da “Sahipsizler” dizisi 17:40’da ekranlara gelecek.

ÖĞLE VE GECE PROGRAMLARI

Star TV’nin program akışında 19:00’da Ana Haber ile 19:55’te “İddiaların Aksine” programı yer alıyor. 20:00’de ise “Gol 2” adlı yabancı sinema gösterilecek. Ayrıca 22:00’de ise Inter-Bayern Münih arasında UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması ekranlarda olacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 00:15’te “Teşkilat” dizisi seyircileriyle buluşacak.