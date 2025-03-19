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Çarşamba Akşamı TV Dizileri Listesi

ÇARŞAMBA GÜNÜ DİZİLER

19 MART 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı merak ediliyor. Bugün birçok kanalda farklı dizilerin yayınlanacağı belli oldu. İşte detaylar!

TRT 1 kanalında bu akşam herhangi bir dizi yayınlanmıyor. Diğer kanallarda ise durum oldukça farklı.

ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

ATV kanalında “Kuruluş Osman” dizisi izleyicilerle buluşacak.

Kanal D’de ise “Eşref Rüya” dizisi yayınlanacak.

Show TV, “Sandık Kokusu” adlı diziyi ekrana getirecek.

NOW TV’de “Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…” dizisi izlenebiliyor.

Star TV’de ise “Sahipsizler” dizisi yer alacak.

Ayrıca, Star TV’deki diğer programlar arasında 14.35’te “Vefa Sultan”, 16.15’te “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”, 18.00’de “Ramazan Sevinci”, 19.35’te ise “Ana Haber” yayınlanacak.

GECENİN ÖZEL PROGRAMLARI

Star TV’de akşam 20.00’de “İddiaların Aksine”, 20.05’te Türk Sineması “Tay 2” ve son olarak 22.00’de “Vefa Sultan” dizisi izlenebilecek.

Gece yarısından sonra ise 01.15’te “Gönül Dağı”, 02.25’te “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”, 04.10’da “Sahur Bereketi” programı olacak.

Bugün Çarşamba akşamı televizyon izlemek isteyenler için heyecan dolu bir yayın akışı mevcut.

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