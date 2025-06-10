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Çarşamba’da Ağaca Çarpan Araçta Yaralı

OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, bir otomobilin ağaca çarpması sonucunda sürücüsü yaralandı. Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nin karşısında meydana gelen olayda, Azra B. yönetimindeki 55 AFN 775 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak kaldırıma çıkıp yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ YARALIYI HASTANEYE KALDIRDI

Kaza sonucunda yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne taşındı. Durumunun ciddiyetiyle ilgili henüz herhangi bir bilgi verilmedi. Kazanın sebebi ve olayla ilgili detaylar araştırılıyor.

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