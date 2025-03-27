Çarşamba’da Bayram Öncesi Gıda Denetimi Yoğunlaştı

DENETİMLER ARTIRILDI

Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde gıda tüketimindeki artış sebebiyle denetimlerini yoğunlaştırıyor. Gıda Kontrol görevlileri, bu dönemde tüketici sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştırıyor.

ÜRÜNLER ÜZERİNDE KONTROLLER YAPILIYOR

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 21 Mart 2025 tarihli yazısı doğrultusunda, özellikle çikolata, tatlı, şeker ve şekerli ürünlerin satış ve toplu tüketim yerlerinde detaylı kontroller gerçekleştiriliyor. İlçe genelindeki denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, saklama koşulları ve etiket bilgileri titizlikle inceleniyor.