Çarşamba’da “Bir Kural, Bir Ömür”

TRAFFIC WEEK EVENTS IN ÇARŞAMBA

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Bir Kural, Bir Ömür” temasıyla trafik denetimi gerçekleştiriliyor. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Fen Lisesi Kavşağı’nda bu denetimleri uygularken, Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Bala ve Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Salih Yediyıldız da bu süreçte yer alıyor.

TRAFFIC RULES AWARENESS

Denetim esnasında, sürücülere trafik kurallarının önemi vurgulanıyor ve bilgilendirici broşürler dağıtılıyor. Etkinlikte, trafik güvenliğinin hayati öneme sahip olduğu konusunda vatandaşlara bilgiler sunuluyor. Bu bağlamda, toplumun trafik kurallarına uyması teşvik ediliyor.