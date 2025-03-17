Çarşamba’da Çanakkale Zaferi Anısına Etkinlikler

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Samsun’un Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler, milli birlik ve beraberliğin, fedakarlığın ve kahramanlığın sembolü olan Türk askerinin tarihi başarısının ve Türk milletinin destan yazdığı zaferin anısına gerçekleştiriliyor. Öncelikle Göğceli Şehitliği ziyaret ediliyor ve ardından kurumda bu günün anlamına yönelik seminer düzenleniyor.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ VE SEMİNER

Kurum Müdür Yardımcısı Murat Koç’un katılımıyla, personel ve denetimli serbestlik yükümlüleri Göğceli Şehitliği’ni ziyaret ediyor. Bu ziyarette, Kurum Manevi Rehberi ve İlçe Vaizi Erol Aatılmış tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılıyor. Bu anlamlı etkinlikler, Çanakkale Zaferi’nin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

ÇANAKKALE SEMİNERİ

Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde “Bir Destandır Çanakkale Zaferi” isimli seminer, müdürlük konferans salonunda gerçekleştiriliyor. Seminere, Anafartalar İlkokul Müdürü İrfan Ertav tarafından, Türk ordusunun Çanakkale Cephesi’ndeki kahraman mücadelesi, vatan sevgisinin imanla birleşimi ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki direnişi aktarılıyor. Bu etkinlik, katılımcılara geçmişteki kahramanlıkları hatırlatıyor ve ulusal bilinci pekiştiriyor.