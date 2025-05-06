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Çarşamba’da Jandarma Aracına Çarptı

JANDARMA UYGULAMASINA ÇARPMA OLAYI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen uygulama sırasında park halindeki araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kani Tercüman (82) yönetimindeki 55 LU 715 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba ilçesindeki Uluköy-Allı kavşağında, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Jandarma Karakolu ekiplerinin park halinde bulunan boş 55 JAA 218 plakalı aracına çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİYOR

Olayın ardından hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı Tercüman, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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