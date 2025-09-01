Haberler

Çarşamba’da “Kadına Yönelik Şiddet” Semineri Yapıldı

SEMINER HAKKINDA BİLGİLER

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülere yönelik “Kadına Yönelik Şiddet” konulu bir seminer düzenliyor. Bu etkinlik, toplumsal duyarlılığı artırmak ve şiddetsiz yaşam bilincini güçlendirmek için gerçekleştiriliyor. Seminerde, kurum gönüllülerinden Psikolog İlknur Şahin, katılımcılara önemli bilgiler sunuyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ANLATTI

Seminarette, kadına yönelik şiddetin tanımı, türleri, bireysel ve toplumsal etkileri, hukuki sonuçları gibi konular üzerinde duruluyor. Bunun yanı sıra, şiddetin önlenmesinde bireylerin sorumlulukları vurgulanıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir insanlık görevi olduğu da katılımcılara hatırlatılıyor.

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, yükümlülerin topluma uyum sağlaması amacıyla bu tür bilinçlendirme çalışmalarının düzenli olarak süreceğini belirtiyor. Bu tür etkinlikler, toplumda farkındalığı artırmayı ve şiddetsiz bir yaşam kültürünü yaymayı hedefliyor.

